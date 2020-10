Palermo | il Covid ha decimato la difesa | Pelagotti | Crivello e Almici tra i rosa che si allenano | é emergenza

Leggi su mediagol

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ", problemaper l’del".Titola così l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i fari sul reparto difensivo del, in sofferenza a causa dei numerosinero colpiti dal Coronavirus. "Il, che nell’ultima settimana hail, sembra si sia abbattuto pesantemente sullaed è lì che servirà al più presto recuperare giocatori quando inero riprenderanno a giocare regolarmente". Nel frattempo, i giocatori utilizzabili continuano ad allenarsi agli ordini di Filippi, vice di mister Boscaglia, anche lui bloccato in hotel in isolamento."Tra uno spostamento e l’altro si ...