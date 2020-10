Palermo, emergenza retroguardia: si allenano solo due difensori (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non solo gli infortuni a inizio campionato, ci si mette anche il Coronavirus a decimare la difesa del Palermo . Come riporta La Gazzetta dello Sport, solo Almici e Crivello hanno partecipato agli allenamenti del Barbera . Se contiamo Pelagotti come facente parte del reparto difensivo, l'ammontare della retroguardia sale appena ... Leggi su stadionews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nongli infortuni a inizio campionato, ci si mette anche il Coronavirus a decimare la difesa del. Come riporta La Gazzetta dello Sport,Almici e Crivello hanno partecipato agli allenamenti del Barbera . Se contiamo Pelagotti come facente parte del reparto difensivo, l'ammontare dellasale appena ...

Il presidente Marco Mineo: "Nessun riscontro alle nostre richieste, ma il nostro è un settore fondamentale" PALERMO – L’emergenza sanitaria ha colpito profondamente il settore del turismo, con un calo ...

Ghirelli: "Palermo caso particolare, abbiamo gestito l'emergenza"

Il mio grazie va ai presidenti e ai medici per la grande professionalità e la totale abnegazione”. Vorrei ringraziare l’Asp di Palermo perché ha evitato il rischio, segnalando il pericolo. Il presiden ...

