Oroscopo Branko oggi Venerdì 30 ottobre 2020 | le previsioni astrali tutti i segni

Leggi su aciclico

(Di venerdì 30 ottobre 2020)è il giorno fissato per parlare con “quella” persona? È una buona giornata per risolvere vecchi problemi o per riconnettersi con una vecchia conoscenza? Il tuo lavoro andrà bene? Riceverai notizie gratificanti? Scopri come sarà il tuo 30secondo il tuo, anche se se preferisci sapere come andrà durante la settimana.Venerdì 30: Ariete La mattina porta una maggiore consapevolezza delle tue responsabilità, caro Ariete. La Luna in seguito si sposta nel tuo settore delle risorse e cerchi la possibilità di riorganizzarti. Tuttavia, può esserci un pò di tensione in fermentoe ...