Oroscopo Branko domani Sabato 31 ottobre 2020 | Ariete | Toro | Bilancia e Scorpione

(Di venerdì 30 ottobre 2020)31AMORE: gli influssi planetari di Marte e Venere si fanno decisamente sentire, stimolando soprattutto gli aspetti emotivi. Chi è in coppia riuscirà a comunicare al meglio le proprie emozioni, mentre i single potranno approfittare del momento per fare colpo puntando sulla spiccata empatia. LAVORO: attenzione all’impulsività! Cercate di posticipare qualsiasi modifica da apportare alla sfera professionale, mirando più all’introspezione che all’animosità che vi contraddistingue. Per chi si trova senza lavoro, questo non è il momento di affrontare colloqui. SALUTE: vivete un periodo stressante e a risentirne sarà il corpo. Ritrovate la calma. ...