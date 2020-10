Organizzano la festa di famiglia in autogrill | 15 persone al compleanno sulla A14

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Aggirano le restrizioni anti-Covid eladiin: erano 15 lepresenti ad unfesteggiato negli scorsi giorniA14 ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. A riportare la notizia è l’edizione locale di Repubblica.Stando a quanto riporta il quotidiano, laè stata anche immortalata sui social network. La pubblicazione delle immagini viene fatta risalire a giovedì 29 ottobre.Glirimangono esclusi dalle disposizioni previste dall’ultimo dpcm: nelle aree di servizio, infatti, non c’è l’obbligo di chiusura alle 18 e non vige neanche il divieto di consumare pasti e bevande sul posto. Una trovata, quella della ...