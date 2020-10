Ora toglietevi la mascherina Ma c' è la foto choc | cala il gelo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Emanuela Carucci Si chiama Pasquale Mario Bacco, fondatore dell'associazione "L'Eretico", nel capoluogo pugliese, ha incitato la folla. L'ordine dei medici: "il gravissimo episodio sarà perseguito con gli atti dovuti e nelle sedi opportune". Si; tenuta anche a Taranto, ieri sera a partire dalle ore 21, la manifestazione anti-lockdown contro l'ultimo decreto del Governo di Giuseppe Conte. I cittadini si sono riuniti nella piazza centrale della città, piazza Immacolata, per poi proseguire verso il palazzo del Municipio. Come sappiamo, nell'ultimo dpcm ristoranti, pub e bar sono chiusi al pubblico a partire dalle ore 18 e poi sono concesse solo le consegne a domicilio. Chiusi, per ora fino al 24 novembre prossimo, anche le palestre ed i centri sportivi. Ma i titolari e i dipendenti di queste attività non ci stanno a queste nuove ...