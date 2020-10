Opening Bell stonata per Wall Street

(Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – Partenza debole per la borsa didopo la performance positiva della vigilia, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta alla crescita continua dei contagi di Covid-19. A pesare sugli scambi sono anche le big tech americane che hanno diffuso trimestrali in chiaro scuro alimentando i timori per l’impatto coronavirus. Intanto dal fronte macro l’aggiornamento su reddito e spesa delle famiglie americane, a settembre, ha evidenziato una crescita oltre attese. Ieri il PIL del terzo trimestre è salito oltre le aspettative. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 26.622 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l’S&P-500, che retrocede a 3.302 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 ...

adibhazlami : @TheAleem Hahaha tu la -

Ultime Notizie dalla rete : Opening Bell

Teleborsa

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street dopo la performance positiva della vigilia, ad un passo delle elezioni presidenziali, che si terranno la prossima settimana, ed in risposta ...In attesa dell’avvio (questa settimana l’opening bell suonerà alle 14:30) i future si muovono in ribasso, in una giornata scarna di dati. “Abbandonata oramai ogni speranza sul fronte fiscale, in un co ...