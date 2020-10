Omicidio Ollino, arrestato il presunto assassino: lite per un appartamento (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sarebbe stata una lite per una compravendita immobiliare a scatenare la furia omicida nei confronti di Luciano Ollino, il 60enne commercialista e consulente finanziario trovato assassinato nella notte tra l’8 e il 9 giugno scorso in una strada sterrata di collina tra Torino e Moncalieri. Questa mattina all’alba i carabinieri hanno arrestato il presunto assassino: un pregiudicato del luogo, 42enne, venditore di auto, inquilino in un appartamento di proprietà della vittima. E il movente sarebbe proprio di natura economica, per un affitto non pagato e la compravendita di un immobile. Ollino era stato legato e imbavagliato dal suo assassino che poi gli aveva sparato sei colpi di pistola, lasciando il cadavere ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sarebbe stata unaper una compravendita immobiliare a scatenare la furia omicida nei confronti di Luciano, il 60enne commercialista e consulente finanziario trovato assassinato nella notte tra l’8 e il 9 giugno scorso in una strada sterrata di collina tra Torino e Moncalieri. Questa mattina all’alba i carabinieri hannoil: un pregiudicato del luogo, 42enne, venditore di auto, inquilino in undi proprietà della vittima. E il movente sarebbe proprio di natura economica, per un affitto non pagato e la compravendita di un immobile.era stato legato e imbavagliato dal suoche poi gli aveva sparato sei colpi di pistola, lasciando il cadavere ...

