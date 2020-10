Oltre la soglia critica: 31 mila casi "A Milano presto 20 mila contagi" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ancora una impennata della curva epidemica in Italia. Oggi sono 31.084 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati. Ats milano: "Entro la settimana arriveremo a 20 mila casi" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ancora una impennata della curva epidemica in Italia. Oggi sono 31.084 i nuovidio da coronavirus registrati. Atsno: "Entro la settimana arriveremo a 20" Segui su affaritaliani.it

puleomarco82 : RT @CarloBonomi_: #29ottobre con Presidenti #Maggioli @sbonaccini per l'Assemblea Annuale @ConfindRomagna. Oggi scopriamo che tutti i contr… - Affaritaliani : Oltre la soglia critica: 31 mila casi 'A Milano presto 20 mila contagi' - ItaIiaSovrana : RT @CarloBonomi_: #29ottobre con Presidenti #Maggioli @sbonaccini per l'Assemblea Annuale @ConfindRomagna. Oggi scopriamo che tutti i contr… - Notiziedi_it : Le Regioni in cui le terapie intensive sono oltre la soglia di allarme - Today_it : Le Regioni in cui le terapie intensive sono oltre la soglia di allarme -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre soglia Le Regioni in cui le terapie intensive sono oltre la soglia di allarme Today.it Atp Esercizio: si viaggia sotto la soglia massima del 60%. Nessuna conseguenza da nuova ordinanza su trasporto pubblico

Perché i ricavi resteranno ancora di più al palo. Oltre che dare un servizio efficiente e in piena sicurezza rispetto alla pandemia, il nostro compito è anche quello di mantenere una sostenibilità ...

Oltre venti famiglie in più al mese aiutate dalla Caritas

Insomma, i soliti tristi motivi che il Covid-19 sta acutizzando rendendo la situazione davvero esplosiva. «Il nostro centro è diocesano – aggiunge Pasco – ma è fatalmente più agevole ...

Perché i ricavi resteranno ancora di più al palo. Oltre che dare un servizio efficiente e in piena sicurezza rispetto alla pandemia, il nostro compito è anche quello di mantenere una sostenibilità ...Insomma, i soliti tristi motivi che il Covid-19 sta acutizzando rendendo la situazione davvero esplosiva. «Il nostro centro è diocesano – aggiunge Pasco – ma è fatalmente più agevole ...