Oggi iniziamo malissimo: in Veneto si supera quota 3mila casi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il primo dato che arriva il 30 ottobre per una delle regioni sotto la lente d’ingrandimento per la diffusione del coronavirus è quello del Veneto e non è affatto rassicurante. Nella giornata di Oggi, la situazione coronavirus in Veneto fa segnare 3mila casi in 24 ore. Una notizia che fa partire con il piede sbagliato il monitoraggio dei contagi nell’arco di tempo di una giornata. LEGGI ANCHE > Per la Germania quasi tutta Italia è stata considerata zona a rischio Coronavirus in Veneto, record di contagi in un giorno Per la precisione, Oggi, si sono registrati 3.012 nuovi positivi che fanno superare abbondantemente la quota di 54mila persone coinvolte dall’inizio della pandemia di coronavirus ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il primo dato che arriva il 30 ottobre per una delle regioni sotto la lente d’ingrandimento per la diffusione del coronavirus è quello dele non è affatto rassicurante. Nella giornata di, la situazione coronavirus infa segnarein 24 ore. Una notizia che fa partire con il piede sbagliato il monitoraggio dei contagi nell’arco di tempo di una giornata. LEGGI ANCHE > Per la Germania quasi tutta Italia è stata considerata zona a rischio Coronavirus in, record di contagi in un giorno Per la precisione,, si sono registrati 3.012 nuovi positivi che fannore abbondantemente ladi 54mila persone coinvolte dall’inizio della pandemia di coronavirus ...

desiremna : DA OGGI INIZIAMO AD ESSERE CLOWN - mynameisasiah : @zziatizia è aNCORA IL 30, DOMANI È IL GIORNO. NON INIZIAMO CHE PIANGO GIÀ DA OGGI - Red_Vertice : RT @CasaTraduzioni: In attesa della cerimonia di premiazione del #NobelPrize della letteratura, a partire da oggi inizierà un nuovo appunt… - CasaTraduzioni : In attesa della cerimonia di premiazione del #NobelPrize della letteratura, a partire da oggi inizierà un nuovo ap… - spaceskyes : RT @_yaMtahWemoC_: Allora raga facciamo un patto nessun tweet triste su James e Lily fino a mezzanotte poi piangiamo tutti quanti e ci disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi iniziamo No alla guerra: Asolo come Milano sostiene la Repubblica di Artsakh Oggi Treviso Pro Loco Norcia: completato il passaggio di consegne. Inizia l’era Fares

A breve un incontro con l'Amministrazione comunale per valutare le attività che potranno essere realizzate insieme. Ritenuto prioritario tenere aperto un punto informativo per i turisti ...

Ryanair e Volotea, offerte Halloween senza nessun spavento, solo ali nel vento

Domani sarà Halloween, la festa più paurosa dell’anno e la compagnia aerea low cost Volotea ha lanciato delle offerte ad hoc per questa festività per acquistare voli a partire da 9 euro. Ryanair, inve ...

A breve un incontro con l'Amministrazione comunale per valutare le attività che potranno essere realizzate insieme. Ritenuto prioritario tenere aperto un punto informativo per i turisti ...Domani sarà Halloween, la festa più paurosa dell’anno e la compagnia aerea low cost Volotea ha lanciato delle offerte ad hoc per questa festività per acquistare voli a partire da 9 euro. Ryanair, inve ...