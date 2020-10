Oggi cantante e bomba sexy | l’avete riconosciuta?

Leggi su inews24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Porta il fascino italiano femminile in giro per il mondo, oltre che la sua dote da. Avete capito chi è questa bambina? Ha portato la frangetta, come in questa foto, per tanti anni della sua carriera. Uno sguardo solare ed un sorriso che lascia trapelare tutta la spensieratezza di una bambina. È nata a … L'articolo: l’avete? proviene da Inews.it.