Nuovo terminal e 200 assunzioni | il porto di Palermo cambia volto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ott. (Adnkronos) - Unaliscafi per le isole Eolie e Ustica, la nuova veste della banchina Sammuzzo, il parcheggio a servizio di Capitaneria e Dogana, il mooring dolphin in testata del Molo Vittorio Veneto. E ancora: la posa della prima pietra per la totale riqualificazione del Molo Trapezoidale e la ratifica dell'importante accordo sindacale che ha permesso alle imprese, in un momento tanto delicato, di assumere circa 200 persone, visti i risultati conseguiti. Ad annunciare le novità neldiè il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti che oggi ha incontrato la stampa. Ilaliscafi è stato realizzato all'estremità del Molo ...