Nuovo record di positivi: sono 31.084, con oltre 215mila tamponi. 199 i decessi I contagi in Italia: la mappa (Di venerdì 30 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 30 ottobre. record di contagi per il quarto giorno consecutivo, con record di tamponi. Il tasso di positività sale al 14%. Più colpite: Lombardia (+8.960), Campania (+3.186) e Veneto (+3.012) Leggi su corriere (Di venerdì 30 ottobre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19, aggiornati a oggi 30 ottobre.diper il quarto giorno consecutivo, condi. Il tasso dità sale al 14%. Più colpite: Lombardia (+8.960), Campania (+3.186) e Veneto (+3.012)

