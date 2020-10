Nuovo record d’ascolti per ‘Doc – Nelle tue mani’, il riassunto della terza puntata (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – ‘Doc – Nelle tue mani’ continua a macinare ascolti da record. Il terzo appuntamento con il medical drama con protagonista Luca Argentero ha conquistato 7.529.000 spettatori pari al 28,3% di share. Ieri, per la prima volta, è andato in onda un unico episodio, per fare spazio a ‘Amasanremo’, lo show di Amadeus dedicato alla selezione dei 10 artisti che concorreranno alla finale di Sanremo Giovani. Sarà così fino a fine stagione, ossia tra 3 settimane, quando i tanti fan di ‘Doc – Nelle tue mani’, dovranno salutare la serie in attesa della promessa seconda stagione. Leggi su dire (Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – ‘Doc – Nelle tue mani’ continua a macinare ascolti da record. Il terzo appuntamento con il medical drama con protagonista Luca Argentero ha conquistato 7.529.000 spettatori pari al 28,3% di share. Ieri, per la prima volta, è andato in onda un unico episodio, per fare spazio a ‘Amasanremo’, lo show di Amadeus dedicato alla selezione dei 10 artisti che concorreranno alla finale di Sanremo Giovani. Sarà così fino a fine stagione, ossia tra 3 settimane, quando i tanti fan di ‘Doc – Nelle tue mani’, dovranno salutare la serie in attesa della promessa seconda stagione.

Agenzia_Ansa : #coronavirus I dati sui contagi spingono l'Italia verso lo scenario 4, il più grave nel documento dell' @istsupsan… - RegLombardia : #LNews Sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il balzo dei #contagi vicino a quota 27mila proietta l'#Italia verso lo scenario 4 descritto dall'… - Lydia_spa : Nuovo record! In un tweet tre cazzate! 1) Stefania che rosica 2) la sicurezza che Stefania uscirà 3) Elisabetta e… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Una crisi planetaria, come attestano ogni giorno i dati sulla diffusione del covid nel mondo. Un milione di contagi negli ultim… -