Nuovo picco di contagi in Veneto: +3.012. Zaia: “Entriamo della fase 3”. Cosa significa? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Veneto entra oggi nella fase 3 del Nuovo Piano Sanità Pubblica presentato la settimana scorsa. Lo ha annunciato oggi il governatore Luca Zaia nel corso della conferenza stampa in cui ha ufficializzato il Nuovo picco di contagi di COVID-19 registrato nella Regione: 3.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Zaia ha precisato che il 98% degli oltre 22mila positivi al COVID-19 che al momento si trova in isolamento domiciliare in Veneto non sta manifestando i sintomi dell’infezione ma, come per il resto del Paese, a preoccupare è il carico sul sistema sanitario nazionale. Nelle ultime 24 ore i ricoveri ospedalieri sono saliti di 118 unità (877 il totale) e i posti occupati nelle terapie intensive ... Leggi su blogo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilentra oggi nella3 delPiano Sanità Pubblica presentato la settimana scorsa. Lo ha annunciato oggi il governatore Lucanel corsoconferenza stampa in cui ha ufficializzato ildidi COVID-19 registrato nella Regione: 3.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore.ha precisato che il 98% degli oltre 22mila positivi al COVID-19 che al momento si trova in isolamento domiciliare innon sta manifestando i sintomi dell’infezione ma, come per il resto del Paese, a preoccupare è il carico sul sistema sanitario nazionale. Nelle ultime 24 ore i ricoveri ospedalieri sono saliti di 118 unità (877 il totale) e i posti occupati nelle terapie intensive ...

Adnkronos : #Coronavirus #Russia, nuovo picco di contagi: 18.823 in un giorno - MediasetTgcom24 : Covid, negli Usa 83.757 casi in 24 ore: nuovo picco da inizio pandemia #Covid - amnestyitalia : #Camerun: nuovo atroce picco di violenza: uccisi otto alunni di età compresa tra 12 e 14 anni - yanfry : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Russia, nuovo picco di contagi: 18.823 in un giorno - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Russia, nuovo picco di contagi: 18.823 in un giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo picco Covid, negli Usa 83.757 casi in 24 ore: nuovo picco da inizio pandemia TGCOM Nuovo picco di contagi in Veneto: +3.012. Zaia: “Entriamo della fase 3”. Cosa significa?

Lo ha annunciato oggi il governatore Luca Zaia nel corso della conferenza stampa in cui ha ufficializzato il nuovo picco di contagi di COVID-19 registrato nella Regione: 3.012 nuovi casi nelle ultime ...

Coronavirus Toscana, nuovo picco: 2.765 contagi. 10 i decessi, oltre 17mila tamponi

Sono oggi 2.765 i nuovi positivi al Coronavirus (2.278 identificati in corso di tracciamento e 487 da attività di screening) su un totale di 41.723 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi ...

Lo ha annunciato oggi il governatore Luca Zaia nel corso della conferenza stampa in cui ha ufficializzato il nuovo picco di contagi di COVID-19 registrato nella Regione: 3.012 nuovi casi nelle ultime ...Sono oggi 2.765 i nuovi positivi al Coronavirus (2.278 identificati in corso di tracciamento e 487 da attività di screening) su un totale di 41.723 casi, registrati dall’inizio dell’epidemia. I nuovi ...