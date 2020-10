Nuovo lockdown: l’annuncio del Paese (Di venerdì 30 ottobre 2020) Presto l’esempio di Francia e Germania potrebbe essere seguito anche dall’Austria. Il Paese sta pensando a un Nuovo lockdown: riunioni in corso ma possibile annuncio sabato. Macron e Merkel hanno… Questo articolo Nuovo lockdown: l’annuncio del Paese è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 ottobre 2020) Presto l’esempio di Francia e Germania potrebbe essere seguito anche dall’Austria. Ilsta pensando a un: riunioni in corso ma possibile annuncio sabato. Macron e Merkel hanno… Questo articolo: l’annuncio delè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

M5S_Europa : #Salvini ieri mattina ha aperto alla possibilità di un nuovo #lockdown: “Se ci sono le necessità è giusto farlo”. P… - fattoquotidiano : Come sempre la situazione è grave, ma non è seria. Mentre l’Italia sgrana il rosario quotidiano di numeri e angosce… - Agenzia_Ansa : #Covid19 #Francia Il 70% dei francesi approva il nuovo #lockdown #ANSA - Trilli_99 : 'Il nuovo Dpcm entro il 9 novembre per fronteggiare lo Scenario 4 e il lockdown in Italia' - Postate5 : RT @PamelaFerrara: E' vero, c'è stata l'irresponsabilità di chi non ha indossato la mascherina e si è assembrato allegramente. Ma la respo… -