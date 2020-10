Nuova Zelanda: sì all’introduzione dell’eutanasia legale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ieri in Nuova Zelanda si è tenuto un referendum sull’eutanasia e sulle elezioni nazionali vinte poi dalla prima ministra Jacinda Ardern. Il referendum ha avuto esito positivo il 65,87% ha detto sì all’introduzione dell’eutanasia legale cioè la morte assistita in casi gravissimi. Il tutto dovrebbe partire il 7 novembre diventando così il settimo paese al mondo che legalizzerà l’eutanasia. Favorevoli sia l’opposizione che il governo attuale La vittoria del sì era in qualche modo stata prevista. I neozelandesi secondo i sondaggi erano favorevoli, tra il 60 e il 70% della popolazione si è dichiarata favorevole all’introduzione dell’eutanasia compresi anche i partiti dell’opposizione e in particolare il leader Judith Collins che avrebbe ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ieri insi è tenuto un referendum sull’eutanasia e sulle elezioni nazionali vinte poi dalla prima ministra Jacinda Ardern. Il referendum ha avuto esito positivo il 65,87% ha detto sì all’introduzione dell’eutanasiacioè la morte assistita in casi gravissimi. Il tutto dovrebbe partire il 7 novembre diventando così il settimo paese al mondo che legalizzerà l’eutanasia. Favorevoli sia l’opposizione che il governo attuale La vittoria del sì era in qualche modo stata prevista. I neozelandesi secondo i sondaggi erano favorevoli, tra il 60 e il 70% della popolazione si è dichiarata favorevole all’introduzione dell’eutanasia compresi anche i partiti dell’opposizione e in particolare il leader Judith Collins che avrebbe ...

