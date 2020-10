Nuova variante del virus, dall’estate gira per l’Europa il “Covid spagnolo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) In Europa sembra prendere piede una Nuova variante di Covid alla spagnola. Mentre il virus colpisce il Vecchio Continente con quasi nove milioni e mezzo di positivi dall’inizio della pandemia, dalla scorsa estate sembra stia circolando una variante arrivata dalla Spagna dove è stata osservata per la prima volta. LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, l’allarme dell’Oms: “In Europa è rischio tsunami di casi” Il team internazionale che ha scoperto il Covid alla spagnola A scoprire per la prima volta il Covid alla spagnola è stato un team internazionale di scienziati che ha seguito il virus e scoperto la variante, che è stata denominata “20A.EU1” ed è stata resa pubblica dal sito internet specializzato ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) In Europa sembra prendere piede unadi Covid alla spagnola. Mentre ilcolpisce il Vecchio Continente con quasi nove milioni e mezzo di positivi dall’inizio della pandemia, dalla scorsa estate sembra stia circolando unaarrivata dalla Spagna dove è stata osservata per la prima volta. LEGGI ANCHE > Emergenza Covid, l’allarme dell’Oms: “In Europa è rischio tsunami di casi” Il team internazionale che ha scoperto il Covid alla spagnola A scoprire per la prima volta il Covid alla spagnola è stato un team internazionale di scienziati che ha seguito ile scoperto la, che è stata denominata “20A.EU1” ed è stata resa pubblica dal sito internet specializzato ...

