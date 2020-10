Nuoto | Cristina Chiuso | “Benedetta Pilato? Grande stimolo per lei gareggiare al fianco di Lilly King alla ISL”

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuovo appuntamento con Swim2U, la trasmissione a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ospite della puntata,, campionessa die commentatrice tecnica per Sky Sport. L’ex nuotatrice ha commentato, nei tanti temi trattati, anche lo spettacolo in scenaDuna Arena di Budapest, per l’edizione della ISL 2020, partendo dprestazione di Benedetta: “La scorsa stagione Benedetta non ha avuto modo di portare in vasca corta quelli che erano stati i risultati acquisiti in vasca lunga. Quello che vediamo ora, è anche frutto di questa trasformazione. Nel Mondiale era andata molto forte poi, ahimè, la stagione si è fermata e i ragazzi non hanno potutoe consolidare il loro standard dal ...