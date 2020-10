«Nudes»: la Rai al lavoro sulla prima serie sul Revenge Porn (Di venerdì 30 ottobre 2020) Di Revenge Porn, ossia la diffusione online di immagini a sfondo sessuale per ferire o danneggiare una persona, la televisione italiana si è spesso occupata di striscio, senza approfondire cosa scatti nella mente di una ragazza e di un ragazzo che, dall’oggi al domani, si ritrovano vittime di un’umiliazione che può portarli a compiere atti estremi. A decidere di approfondire il problema in maniera più completa ed esaustiva è Rai Fiction, che annuncia l’inizio delle riprese di Nudes, la serie ispirata all’omonimo teen-drama norvegese realizzata grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 ottobre 2020) Di Revenge Porn, ossia la diffusione online di immagini a sfondo sessuale per ferire o danneggiare una persona, la televisione italiana si è spesso occupata di striscio, senza approfondire cosa scatti nella mente di una ragazza e di un ragazzo che, dall’oggi al domani, si ritrovano vittime di un’umiliazione che può portarli a compiere atti estremi. A decidere di approfondire il problema in maniera più completa ed esaustiva è Rai Fiction, che annuncia l’inizio delle riprese di Nudes, la serie ispirata all’omonimo teen-drama norvegese realizzata grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna.

