Nove i progetti più vicini al vaccino. Quello italo-inglese in pole position

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Dall’Europa agli Usa alla Cina attesa per gli ultimi test. Di Lorenzo (Irbm): «Sperimentazione conclusa per finembre»

iltirreno : Vaccino covid, nove progetti. A che punto siamo. I tempi - Nove_Onlus : Al Talking Peace Conversation, sessione di Shared_Studio, NOVE porterà l’esperienza del PINK SHUTTLE. Interverrann… - cbxini : Tranquilli che Jongdae non ha assolutamente motivo di restare nascosto. Aveva una marea di progetti per quest'anno… - Chi_e_ilpadrone : @ivo_tarantino @pierani @alesessa @lcrisigiovanni @marthona @googleitalia @nove @EurospinItalia @fundstore… -

Ultime Notizie dalla rete : Nove progetti

il Dolomiti

E alcuni di questi protagonisti sembrano davvero vicini alla meta, tanto che per alcuni progetti, due in particolare, si parla del via alla distribuzione delle prime dosi forse già entro la fine ...E’ stato approvato in giunta e prevede lavori la ristrutturazione e il miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto ...