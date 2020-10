“Non ora”. Manila Nazzaro, dopo la gioia la notizia che gela tutti: è Lorenzo Amoruso a spiegare tutto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. I due hanno partecipato al reality per risolvere alcune incomprensioni e il loro legame ne è uscito rafforzato. Pare che hanno trovato la strada giusta per la serenità, tanto che Lorenzo ha regalato a Manila un anello di fidanzamento. Un gesto molto apprezzato dal pubblico che ha fatto intendere come la data del matrimonio fosse davvero vicina. In una intervista che la coppia ha rilasciato al Uomini e Donne Magazine, Lorenzo ha detto che il matrimonio “non è ancora in programma”. Insomma i due non stanno pianificando le nozze, ma questo non significa che il rapporto tra loro possa scricchiolare. Lo steso ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020)sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. I due hanno partecipato al reality per risolvere alcune incomprensioni e il loro legame ne è uscito rafforzato. Pare che hanno trovato la strada giusta per la serenità, tanto cheha regalato aun anello di fidanzamento. Un gesto molto apprezzato dal pubblico che ha fatto intendere come la data del matrimonio fosse davvero vicina. In una intervista che la coppia ha rilasciato al Uomini e Donne Magazine,ha detto che il matrimonio “non è ancora in programma”. Insomma i due non stanno pianificando le nozze, ma questo non significa che il rapporto tra loro possa scricchiolare. Lo steso ...

