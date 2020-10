Non fermare lo sport, mi ha insegnato più della scuola (Di venerdì 30 ottobre 2020) Raramente la fuffa e la verità sono state talmente interscambiabili come in tutte queste faccende generate dal Covid, a cominciare dal capo della più grande nazione civile del mondo, gli United States of America, che è andato in giro per mesi dicendo che il Covid era un’invenzione dei “democratici” e di cui Sacha Baron Cohen ha detto che lo vorrà come interprete di un qualche “buffone razzista” non appena sarà sloggiato dalla Casa Bianca e non avrà più lavoro.Per restare all’Italia, ecco due immagini quanto più contraddittorie del nostro presente storico. Da una parte un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che impone la chiusura delle palestre perché ritenute luoghi atti alla trasmissione del virus, il che contrasta enormemente con quanto mi dice Michela (da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Raramente la fuffa e la verità sono state talmente interscambiabili come in tutte queste faccende generate dal Covid, a cominciare dal capopiù grande nazione civile del mondo, gli United States of America, che è andato in giro per mesi dicendo che il Covid era un’invenzione dei “democratici” e di cui Sacha Baron Cohen ha detto che lo vorrà come interprete di un qualche “buffone razzista” non appena sarà sloggiato dalla Casa Bianca e non avrà più lavoro.Per restare all’Italia, ecco due immagini quanto più contraddittorie del nostro presente storico. Da una parte un Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che impone la chiusura delle palestre perché ritenute luoghi atti alla trasmissione del virus, il che contrasta enormemente con quanto mi dice Michela (da ...

