Non arrendiamoci al declino di Roma (Di venerdì 30 ottobre 2020) A pochi mesi dalle elezioni di Roma è importante aprire una riflessione e un dibattito sulla nostra città. La deriva di Roma appare evidente, ma credo non sia un destino ineluttabile e spetta a chiunque, secondo la sua responsabilità, cercare risposte e soluzioni.La nostra città vive oggi una crisi profonda, aggravata indubbiamente dalla pandemia (basti pensare alle perdite di tutto il comparto turistico ricettivo, tanto forte in città). Ma vive anche una crisi che definirei “di senso” e di visione. Da anni è in crisi il rapporto tra cittadinanza e istituzioni: la realtà di una distanza reciproca e di una grande indifferenza è ormai diffusa in ogni angolo della città.Questo scollamento appare come qualcosa di strutturale e non più episodico. Bisogna cominciare a dare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) A pochi mesi dalle elezioni diè importante aprire una riflessione e un dibattito sulla nostra città. La deriva diappare evidente, ma credo non sia un destino ineluttabile e spetta a chiunque, secondo la sua responsabilità, cercare risposte e soluzioni.La nostra città vive oggi una crisi profonda, aggravata indubbiamente dalla pandemia (basti pensare alle perdite di tutto il comparto turistico ricettivo, tanto forte in città). Ma vive anche una crisi che definirei “di senso” e di visione. Da anni è in crisi il rapporto tra cittadinanza e istituzioni: la realtà di una distanza reciproca e di una grande indifferenza è ormai diffusa in ogni angolo della città.Questo scollamento appare come qualcosa di strutturale e non più episodico. Bisogna cominciare a dare ...

HuffPostItalia : Non arrendiamoci al declino di Roma - enry1960 : RT @Giul_Granato: ???VITTORIA! Ho in mano la sentenza che condanna la Klevers Italiana Srl: il mio licenziamento è NULLO! L' azienda deve… - heavilystrong : RT @Giul_Granato: ???VITTORIA! Ho in mano la sentenza che condanna la Klevers Italiana Srl: il mio licenziamento è NULLO! L' azienda deve… - BaisiLaura : RT @MrsPadfoot_: @zoxzini RAGA PERÒ NON ARRENDIAMOCI CONTINUIAMO A SALVARLO GENERANDO ACCOUNT DAI DAI DAI CACCIAMO MISS MONTECARLO - Reberebby215 : RT @MrsPadfoot_: @zoxzini RAGA PERÒ NON ARRENDIAMOCI CONTINUIAMO A SALVARLO GENERANDO ACCOUNT DAI DAI DAI CACCIAMO MISS MONTECARLO -

Ultime Notizie dalla rete : Non arrendiamoci Dpcm, Confartigianato: non si chiama lockdown, ma lo è. Cupioli: non arrendiamoci e restiamo uniti buongiornoRimini Non arrendiamoci al declino di Roma

A pochi mesi dalle elezioni di Roma è importante aprire una riflessione e un dibattito sulla nostra città. La deriva di Roma appare evidente, ma credo non sia un destino ineluttabile e ...

Decreto anticoronavirus, Confartigianato imprese: "Collaborare non è servito a nulla"

Tutte le associazioni di categoria si sono espresse a distanza di poche ore sull'emanazione dell'ultimo decreto anti contagio. Ecco l'ultima in ordine di tempo, quella del presidente di Confartigianat ...

A pochi mesi dalle elezioni di Roma è importante aprire una riflessione e un dibattito sulla nostra città. La deriva di Roma appare evidente, ma credo non sia un destino ineluttabile e ...Tutte le associazioni di categoria si sono espresse a distanza di poche ore sull'emanazione dell'ultimo decreto anti contagio. Ecco l'ultima in ordine di tempo, quella del presidente di Confartigianat ...