Nizza | Lamorgese a Salvini | “Decreti sicurezza hanno creato insicurezza 20mila persone uscite dall’accoglienza da un giorno all’altro”

"Io ho sentito che si parla dei decreti sicurezza che noi avremmo modificato. Voglio dire che i decreti sicurezza hanno creato insicurezza: 20mila persone sono dovute uscire dall'accoglienza da un giorno all'altro e noi come governo abbiamo fatto un progetto proprio tenendo presente quella che era l'esigenza di sicurezza del nostro paese e non disperdendo tutti sul territorio nazionale. Perché potessero rimanere nei Cas per un periodo limitato ma comunque perché rimanessero sotto i radar della forze di polizia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, parlando ai giornalisti di alcune reti tv (tra cui SkyTg24 di cui pubblichiamo un estratto) in un punto ...

