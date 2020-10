Nizza, il killer era sbarcato a Lampedusa. Lamorgese: “Nessuna responsabilità” (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Ministra degli interni, Luciana Lamorgese, chiede lo stop delle polemiche riguardo allo sbarco a Lampedusa del tunisino che ha ucciso tre persone a Nizza. Matteo Salvini vuole le sue dimissioni. L’attentato di Nizza, avvenuto intorno alle ore 9.00 di venerdì 29 ottobre, in cui un tunisino ha ucciso tre persone (due donne e un uomo, … L'articolo Nizza, il killer era sbarcato a Lampedusa. Lamorgese: “Nessuna responsabilità” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Ministra degli interni, Luciana, chiede lo stop delle polemiche riguardo allo sbarco adel tunisino che ha ucciso tre persone a. Matteo Salvini vuole le sue dimissioni. L’attentato di, avvenuto intorno alle ore 9.00 di venerdì 29 ottobre, in cui un tunisino ha ucciso tre persone (due donne e un uomo, … L'articolo, ilera: “Nessuna responsabilità” proviene da www.meteoweek.com.

