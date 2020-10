Nizza, fermato un altro sospettato. La famiglia del terrorista: «Ci mandò una foto della basilica» (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attentatore che ieri ha ucciso tre persone a Nizza, Brahim Aouissaoui, continua a essere in prognosi riservata. Ma c’è un altro uomo sospettato di essere in qualche modo collegato ai fatti francesi. Si tratta di un 47enne fermato ieri sera dalle autorità che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver avuto contatti con Aouissaoui. Intanto il fratello del 21enne accusato dei tre omicidi, la notte prima dell’attentato avrebbe detto al fratello – che vive in Tunisia – di «voler passare la notte davanti alla basilica» teatro dell’attacco. È stato lo stesso fratello a raccontarlo al giornale Al Arabiya. L’uomo ha anche inviato al fratello «una foto dell’edificio». La famiglia ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attentatore che ieri ha ucciso tre persone a, Brahim Aouissaoui, continua a essere in prognosi riservata. Ma c’è unuomodi essere in qualche modo collegato ai fatti francesi. Si tratta di un 47enneieri sera dalle autorità che, secondo gli inquirenti, potrebbe aver avuto contatti con Aouissaoui. Intanto il fratello del 21enne accusato dei tre omicidi, la notte prima dell’attentato avrebbe detto al fratello – che vive in Tunisia – di «voler passare la notte davanti alla» teatro dell’attacco. È stato lo stesso fratello a raccontarlo al giornale Al Arabiya. L’uomo ha anche inviato al fratello «unadell’edificio». Laha ...

