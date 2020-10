Nizza attacco terroristico, la donna colpita prima di morire: «Dite ai miei figli che li amo» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nizza attacco terroristico – Venerdì 30 settembre 2020. «Dite ai miei figli che li amo», sarebbero state queste le ultime parole pronunciate prima di morire della donna che ha perso la vita nel bar, dove si era rifugiata dopo essere stata colpita alla gola dal killer della chiesa di Notre-Dame. A riferirlo alcuni testimoni a BFM-TV. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata colpita gravemente alla gola dall’aggressore, che però non è riuscito a mozzarle la testa del tutto. leggi anche l’articolo —> Incubo terrorismo in Francia: a Nizza donna decapitata nella cattedrale di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020)– Venerdì 30 settembre 2020. «aiche li amo», sarebbero state queste le ultime parole pronunciatedidellache ha perso la vita nel bar, dove si era rifugiata dopo essere stataalla gola dal killer della chiesa di Notre-Dame. A riferirlo alcuni testimoni a BFM-TV. Secondo quanto si apprende, la vittima è statagravemente alla gola dall’aggressore, che però non è riuscito a mozzarle la testa del tutto. leggi anche l’articolo —> Incubo terrorismo in Francia: adecapitata nella cattedrale di ...

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - giuseppe6530 : RT @sbonaccini: L'attacco di Nizza lascia sconcertati. L’intera comunità dell’Emilia-Romagna si stringe intorno alla città di Nizza, al pop… - MilanoCitExpo : Cosa sappiamo finora dell’attacco terroristico di Nizza, in Francia #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -