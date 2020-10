Nicoletta Larini Instagram, la foto in barca è paradisiaca: «Sei uno spettacolo!» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nicoletta Larini si è fatta conoscere dal pubblico italiano attraverso la sua partecipazione a Temptation Island Vip con il suo fidanzato Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. L’ex calciatore questa sera potrebbe entrare nella casa del GFVip e incontrare così Elisabetta Gregoraci. Secondo diversi rumor, i due avrebbero avuto un flirt ai tempi di Buona Domenica su Canale 5. Cosa ne penserà di tutta questa storia Nicoletta? Per ora non è dato saperlo. L’influencer continua a svolgere la sua vita tranquillamente. Poche ore fa l’affascinante Nicoletta Larini su Instagram ha postato una sua foto ricordo dell’estate 2020 decisamente interessante. Il post in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di like e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 30 ottobre 2020)si è fatta conoscere dal pubblico italiano attraverso la sua partecipazione a Temptation Island Vip con il suo fidanzato Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. L’ex calciatore questa sera potrebbe entrare nella casa del GFVip e incontrare così Elisabetta Gregoraci. Secondo diversi rumor, i due avrebbero avuto un flirt ai tempi di Buona Domenica su Canale 5. Cosa ne penserà di tutta questa storia? Per ora non è dato saperlo. L’influencer continua a svolgere la sua vita tranquillamente. Poche ore fa l’affascinantesuha postato una suaricordo dell’estate 2020 decisamente interessante. Il post in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di like e ...

