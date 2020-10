Nicola Vivarelli lascia Uomini e Donne e l’Italia | “Torno al mio lavoro sulle navi “

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 30 ottobre 2020), addio Italia eè senza dubbio uno dei cavalieri più amati e segutii di. Poche ore fa, l’ex corteggiaotre di Gemma Galgani ha postato un video che ha molto preoccupato i suoi fan. Nel dettaglio il giovane ha annunciato dire l’Italia. Una notizia inaspettata, sopratutto dopo che solo pochi giorni fa si è parlato di un rapporto molto intimo con Veronica, sua spasimante. Vediamo nel dettaglio cosa è successo. Nuovi progetti lavorarivi per Sirius “Ho preparato i bagagli. Ho il volo da Firenze per Amsterdam e poi New York. Dormirò lì e poi ripartirò”, ha raccontato ai fan appena sveglio ...