Nicola Iacobucci morto sul lavoro nella zona industriale di Luni

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Èsul, operaio di 36 anni originario di Montignoso, vittima di un incidente avvenuta in una segheria di marmo in disusodiera nel cestello di un mezzo e sta lavorando su un silo, quando i pilastri che lo sorreggevano hanno ceduto. La struttura di ferro si è inclinata su un lato travolgendolo e pernon c’è stato nulla da fare. Il ragazzo di 36 anni lascia nel dolore Barbara, compagna e madre dei suoi due figli di 8 e 12 anni con i quali viveva a Montignoso. Da tre giorni la ditta stava lavorando in subappalto, impiegando la vittima e altre due persone, all’interno dell’area per la rimozione di ferro e ...