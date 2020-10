Netflix inizia ad aumentare il prezzo degli abbonamenti, per ora negli USA (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dagli Stati Uniti arriva una notizia che potrebbe preoccupare gli utenti Netflix. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 30 ottobre 2020) Dagli Stati Uniti arriva una notizia che potrebbe preoccupare gli utenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Netflix inizia ad aumentare il prezzo degli abbonamenti, per ora negli USA - Gioxx : @rfc1459 @g_bonfiglio @cesco_78 Senza considerare la grande difficoltà di ogni player di mercato nel reperire / cre… - xcasdean : netflix italia infame @jacklesmish and i avremmo fatto after pazzesko fino alle 7am interrotto solo da supernatural… - pondgitsune : @lumosetnox pare sia stata ufficialmente posticipata al 2021 quindi niente trailer o foto promozionali per un bel p… - MArichabla : RT @CesareSacchetti: Questa serie di Netflix 'La barriera', inizia con una pandemia. I bambini vengono deportati dalle case per essere sott… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix inizia Netflix inizia ad aumentare il prezzo degli abbonamenti, per ora negli USA TuttoTech.net Netflix alza i prezzi negli Stati Uniti, anche Spotify prepara rincari

I rincari dei prezzi negli Stati Uniti potrebbero anticipare analoghi provvedimenti adottati in Europa. Intanto anche Spotify valuta un aumento del prezzo degli abbonamenti ...

Netflix aumenterà i prezzi degli abbonamenti negli Stati Uniti

Netflix aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti, sia quelli standard che quelli premium, negli Stati Uniti. L'abbonamento standard passerà da 13 a 14 ...

I rincari dei prezzi negli Stati Uniti potrebbero anticipare analoghi provvedimenti adottati in Europa. Intanto anche Spotify valuta un aumento del prezzo degli abbonamenti ...Netflix aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti, sia quelli standard che quelli premium, negli Stati Uniti. L'abbonamento standard passerà da 13 a 14 ...