Nelle carceri la situazione dei contagi è di nuovo ad alto rischio (Di venerdì 30 ottobre 2020) «Con il Covid è molto più sicuro stare in carcere che fuori», scriveva ad aprile Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Chissà cosa direbbe oggi che i contagi Nelle prigioni italiane sono più che raddoppiati nel giro di pochi giorni. I numeri crescono rapidamente tra i detenuti, 215 positivi, e il personale penitenziario, 232 casi. Mancano spazi e padiglioni, in galera il distanziamento non esiste. Salvo qualche caso, le strutture non possono fare tamponi autonomamente. E molti istituti non riescono nemmeno a isolare i nuovi arrestati che entrano. Così il ministro Bonafede apre le celle e manda a casa cinquemila persone. «Ricordiamoci che quella carceraria è una popolazione molto vulnerabile dal punto di vista sanitario», spiega a Linkiesta il Garante nazionale Mauro Palma. Da Nord a Sud, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 ottobre 2020) «Con il Covid è molto più sicuro stare in carcere che fuori», scriveva ad aprile Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Chissà cosa direbbe oggi che iprigioni italiane sono più che raddoppiati nel giro di pochi giorni. I numeri crescono rapidamente tra i detenuti, 215 positivi, e il personale penitenziario, 232 casi. Mancano spazi e padiglioni, in galera il distanziamento non esiste. Salvo qualche caso, le strutture non possono fare tamponi autonomamente. E molti istituti non riescono nemmeno a isolare i nuovi arrestati che entrano. Così il ministro Bonafede apre le celle e manda a casa cinquemila persone. «Ricordiamoci che quella carceraria è una popolazione molto vulnerabile dal punto di vista sanitario», spiega a Linkiesta il Garante nazionale Mauro Palma. Da Nord a Sud, ...

LegaSalvini : #Morelli: Bonafede colpisce ancora! Per risolvere il problema della diffusione del virus nelle carceri, ora vuol ma… - Radicali : ?? Misure alternative al carcere per reati meno gravi e per chi è a fine pena! I detenuti in Italia sono 54.000 un… - Fontana3Lorenzo : PAZZESCO?? Nelle carceri italiane, dove gli agenti della polizia penitenziaria non hanno nessuna tutela. La mia vi… - NCicuta : RT @Stocca64: #Bonafede colpisce ancora? Per risolvere il problema del #Covid nelle carceri, vuol mandare a casa fino a 5000 #detenuti. 7 m… - viniciotro : RT @Stocca64: #Bonafede colpisce ancora? Per risolvere il problema del #Covid nelle carceri, vuol mandare a casa fino a 5000 #detenuti. 7 m… -