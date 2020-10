Nel paese di “Benvenuti al Sud” le mani del clan Fabbrocino (Di venerdì 30 ottobre 2020) di Pina Ferro Figurano anche 9 aziende, 53 appartamenti e 4 villini tra i beni, per circa 13 milioni di euro, che sono stati sequestrati all’alba di ieri dalla Guardia di Finanza di Salerno ai pregiudicati Francescantonio Fabbrocino, 64 anni, nipote del capo dell’omonimo clan Mario Fabbrocino, e Antonio Piccirillo, 73 anni, ritenuto “prestanome” di Francescantonio. I finanzieri hanno apposto i sigilli anche a Santa Maria di Castellabate, borgo medievale tra i più belli del Cilento diventato ancora più famoso grazie al film “Benvenuti al Sud”. I decreti di sequestro – che sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Salerno, coordinata da Giuseppe Borrelli – riguardano anche 17 garage, 8 ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 30 ottobre 2020) di Pina Ferro Figurano anche 9 aziende, 53 appartamenti e 4 villini tra i beni, per circa 13 milioni di euro, che sono stati sequestrati all’alba di ieri dalla Guardia di Finanza di Salerno ai pregiudicati Francescantonio, 64 anni, nipote del capo dell’omonimoMario, e Antonio Piccirillo, 73 anni, ritenuto “prestanome” di Francescantonio. I finanzieri hanno apposto i sigilli anche a Santa Maria di Castellabate, borgo medievale tra i più belli del Cilento diventato ancora più famoso grazie al film “Benvenuti al Sud”. I decreti di sequestro – che sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Salerno, coordinata da Giuseppe Borrelli – riguardano anche 17 garage, 8 ...

amnestyitalia : #Nigeria: sono almeno 56 le persone morte nel paese dall’inizio delle proteste #EndSARS. Le forze di sicurezza cont… - Agenzia_Ansa : Covid Macron: 'Siamo sommersi, urge colpo di freno'. Francia in lockdown da venerdì almeno fino al primo dicembre.… - LegaSalvini : A ZONZO PER IL PAESE, MA ERANO IN ISOLAMENTO SETTE DENUNCIATI NEL CENTRO-MIGRANTI FOCOLAIO - jiminyjiminyjim : @RaiNews e normale che sbarcano tutti in italia nel paese del buonismo e balocchi - neilvperry : un focolaio di tre persone (ragazzi giovani) nel mio paese -

Ultime Notizie dalla rete : Nel paese De Micheli: “Nessun contrasto con Azzolina, la scuola è priorità nel Paese” Orizzonte Scuola Gilet covid

Estrema destra, estrema sinistra, anticapitalismo e padronato: identikit di una protesta e delle sue contraddizioni.

Risparmio: Mattarella, profonda crisi da pandemia, misure urgenti per ripresa

Serve ristabilire clima di fiducia per futuro dell'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - La situazione di attuale "crisi ...

Estrema destra, estrema sinistra, anticapitalismo e padronato: identikit di una protesta e delle sue contraddizioni.Serve ristabilire clima di fiducia per futuro dell'Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - La situazione di attuale "crisi ...