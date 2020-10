Nel fine settimana la Regione Lombardia potrebbe decidere di chiudere Milano

CarloCalenda : Una democrazia pluralista e uno Stato liberal democratico funzionano se tutti i pezzi che li compongono agiscono, p… - SirDistruggere : Alle 18:00 italiane la NASA farà un annuncio importante su una scoperta che riguarda la Luna. Normalmente penserei… - fanpage : “Io ho visto i colleghi già stremati ma c’è chi ancora sminuisce il virus. Smettiamola di dire che 15 giorni di loc… - HubertBrowns : RT @RadioSavana: RadioSavana aveva denunciato: tunisini sbarcano a Lampedusa con coltelli. Governo Conte responsabile di quanto successo og… - ssarabonati : Comunque i fan di Pierpaolo che salvano Elisabetta io non li capisco! Se la prenderanno nel culo perché alla fine uscirà Pierpaolo. #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Nel fine

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - Il Bbva, seconda banca spagnola, ha registrato nel terzo trimestre un utile netto di 1,14 miliardi di euro, in calo del 7% (+4,1% a valori costanti), ...L’azienda presenta la strategia al 2026: forte spinta su innovazione tecnologica e trasformazione digitale: 2 miliardi di investimenti per le gare d’ambito e 3,1 miliardi per potenziare e ammodernare ...