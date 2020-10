Natalia Paragoni piccante: “La prima volta con Andrea Zelletta? Gli slip…” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Natalia Paragoni poche ore fa ha deciso di trascorrere un po’ del suo tempo libero con i followers. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto alle domande dei suoi seguaci i quali avrebbero più volte chiesto curiosità sul suo rapporto con Andrea Zelletta. Tra queste è spuntata fuori una domanda molto maliziosa che riguarda la sua “prima volta” con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il quesito non poteva che incuriosire tutto il pubblico di Instagram tant’è che l’audience si è notevolmente innalzato soprattutto quando, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato alcuni piccanti dettagli. Il dietro le quinte della “prima volta” Tra una ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 30 ottobre 2020)poche ore fa ha deciso di trascorrere un po’ del suo tempo libero con i followers. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto alle domande dei suoi seguaci i quali avrebbero più volte chiesto curiosità sul suo rapporto con. Tra queste è spuntata fuori una domanda molto maliziosa che riguarda la sua “” con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il quesito non poteva che incuriosire tutto il pubblico di Instagram tant’è che l’audience si è notevolmente innalzato soprattutto quando, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato alcuni piccanti dettagli. Il dietro le quinte della “” Tra una ...

Natalia Paragoni poche ore fa ha deciso di trascorrere un po' del suo tempo libero con i followers. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto alle domande dei suoi seguaci i quali avrebbero più volte chiesto curiosità sul suo rapporto con Andrea Zelletta.

Pare, inoltre, che il «Vippone» abbia continuato a scriverle anche dopo il fidanzamento con Natalia Paragoni. Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di confrontarsi con la presunta ...

Pare, inoltre, che il «Vippone» abbia continuato a scriverle anche dopo il fidanzamento con Natalia Paragoni. Andrea, concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di confrontarsi con la presunta ...