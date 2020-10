Napoli, stop per Lorenzo Insigne: esami strumentali per il capitano azzurro, il comunicato (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Napoli deve fare i conti con il forfait momentaneo di Lorenzo Insigne.Real Sociedad-Napoli, Politano punge l’Inter: “Mi sto prendendo la mia rivincita. Io trattato male”Il club partenopeo dovrà rinunciare a una delle sue pedine più importanti in vista del match di campionato contro il Sassuolo e da vedere quando potrà esserci il suo rientro. Il capitano azzurro si è fermato nel corso del match di Europa League in casa della Real Sociedad dove gli uomini di Rino Gattuso hanno ottenuto un fondamentale successo grazie alla rete di Politano. Nel frattempo è arrivato il comunicato ufficiale da parte del club napoletano.Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ildeve fare i conti con il forfait momentaneo di.Real Sociedad-, Politano punge l’Inter: “Mi sto prendendo la mia rivincita. Io trattato male”Il club partenopeo dovrà rinunciare a una delle sue pedine più importanti in vista del match di campionato contro il Sassuolo e da vedere quando potrà esserci il suo rientro. Ilsi è fermato nel corso del match di Europa League in casa della Real Sociedad dove gli uomini di Rino Gattuso hanno ottenuto un fondamentale successo grazie alla rete di Politano. Nel frattempo è arrivato ilufficiale da parte del club napoletano.si è sottoposto ad accertamenti diagnostici ...

SkyTG24 : Covid, in Campania dal 2 al 14 novembre stop a scuole dell'infanzia - pdnetwork : Dopo Napoli i fascisti di FN sono scesi in piazza a Roma al grido di Stop dittatura sanitaria Dittatura che consen… - carlosibilia : Come governo stiamo concentrando le forze per aiutare gli italiani onesti. Esercenti, baristi, imprenditori, operai… - Mediagol : #Napoli, stop per Lorenzo Insigne: esami strumentali per il capitano azzurro, il comunicato - Affaritaliani : Whirlpool Napoli, lettera del big Usa: 'Stop della fabbrica da novembre' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli stop Covid a Napoli, De Magistris: “Lo stop scatenerà la rivolta. Prima servono aiuti" La Repubblica Il compleanno di Maradona, la falsa partenza della Juve e lo sport assediato dal Covid in Dribbling, Rai2

La settima puntata di Dribbling, in onda sabato 31 ottobre alle 18.10 su Rai2, dedicherà la sua anteprima a quanto l’emergenza Covid-19 stia compromettendo tutte le attività sportive, professionistich ...

Bologna, Mihajlovic: "Solo Medel può recuperare per il Napoli, ma non voglio rischiarlo"

Sinisa Mihajlovic ha parlato anche del presunto arrivo al Bologna dello svincolato Mario Mandzukic: “Nel mercato non vedo nessuno che possa fare al caso nostro. (Stop and Goal) ...

La settima puntata di Dribbling, in onda sabato 31 ottobre alle 18.10 su Rai2, dedicherà la sua anteprima a quanto l’emergenza Covid-19 stia compromettendo tutte le attività sportive, professionistich ...Sinisa Mihajlovic ha parlato anche del presunto arrivo al Bologna dello svincolato Mario Mandzukic: “Nel mercato non vedo nessuno che possa fare al caso nostro. (Stop and Goal) ...