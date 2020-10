Napoli, proprietari B&b in piazza contro l’ipotesi lockdown (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La crisi economica scatenata dal Covid passa anche per il settore dell’Extra-Alberghiero e tutto l’indotto ad esso collegato. Gli imprenditori del settore scendono così in piazza a Napoli. Appuntamento per la giornata di domani, 31 ottobre, dove alle ore 12 si riuniranno all’esterno dell’Ente Regionale. Chiedono repentini sostegni economici da parte dello Stato e degli enti locali dopo mesi difficili e l’ipotesi di una nuova chiusura. Un settore, come quello dei B&B, che fino a qualche tempo fa dava lavoro a migliaia di cittadini napoletani. Sullo sfondo del boom del turismo e della “rinascita culturale della città”. Tutto cancellato dell’emergenza Covid che ha messo in ginocchio l’intero settore del turismo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La crisi economica scatenata dal Covid passa anche per il settore dell’Extra-Alberghiero e tutto l’indotto ad esso collegato. Gli imprenditori del settore scendono così in. Appuntamento per la giornata di domani, 31 ottobre, dove alle ore 12 si riuniranno all’esterno dell’Ente Regionale. Chiedono repentini sostegni economici da parte dello Stato e degli enti locali dopo mesi difficili e l’ipotesi di una nuova chiusura. Un settore, come quello dei B&B, che fino a qualche tempo fa dava lavoro a migliaia di cittadini napoletani. Sullo sfondo del boom del turismo e della “rinascita culturale della città”. Tutto cancellato dell’emergenza Covid che ha messo in ginocchio l’intero settore del turismo ...

mapvss : @Drakesmad_ 6€..... In un posto anche molto famoso per la serietà e la bravura dei proprietari (però sono di Napoli) - intedknss : ho appena scoperto che uno dei miei ristoranti preferiti qua a napoli ha chiuso per il covid e mi dispiace troppo per i proprietari - GianniVaretto : RT @PieroMatrone: Altra serata di proteste a #Napoli. Ristoratori, barman, personal trainer, proprietari di palestre: le categorie più colp… -

