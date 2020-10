Napoli, per Insigne lieve contrattura alla coscia (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Lorenzo Insigne si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lieve contrattura alla coscia sinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno”, così la nota del Napoli che comunica l’esito degli esami di Insigne dopo lo stop di ieri in Europa League. @Lor Insigne, lieve contrattura alla coscia sinistra https://t.co/hJr69HdEb1 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/woE20MGDZT — Official SSC Napoli (@sscNapoli) October 30, 2020 Foto: sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Lorenzosi è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato unasinistra. La sua situazione verrà valutata di giorno in giorno”, così la nota delche comunica l’esito degli esami didopo lo stop di ieri in Europa League. @Lorsinistra https://t.co/hJr69HdEb1 #ForzaSempre pic.twitter.com/woE20MGDZT — Official SSC(@ssc) October 30, 2020 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

dellorco85 : Oggi tra Lombardia e Campania oltre 10mila contagi. Ormai è chiaro anche ai pali della luce: le città più critiche,… - sscnapoli : 5??0?? | Cinquantesima presenza con la maglia del Napoli per @D_Ospina1! ?? #RealSociedadNapoli ??… - mirkocalemme : Il #Napoli ha battuto in trasferta una delle migliori squadre della Liga partendo con cinque titolari in panchina (… - titty_napoli : RT @ZZiliani: Domani scatta l’obbligo di pagare a #Sarri 2,5 mln per mancato rinnovo 2021-22. La Juve gliene deve poi 5,5 per questa stagio… - sportli26181512 : Napoli, UFFICIALE: contrattura alla coscia sinistra per Insigne: Grande serata quella di ieri per il Napoli, con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli per Napoli, per le terapie intensive si chiamano gli anestesisti in pensione Rai News Cimiteri aperti a Napoli, le regole del Comune per evitare contagi

L’Amministrazione, i Dirigenti ed il personale tutto hanno predisposto tutte le attenzioni, con riunioni iniziate oltre un mese fa, affinché tutela della salute ed affetto per i propri defunti ...

Sky - Rinnovo Gattuso ai dettagli: sarà biennale, l'annuncio nel prossimo mese

Lui ha dato identità al Napoli, quindi il modulo della squadra mantiene comunque la stessa mentalità, al di là delle caratteristiche. Credo che cambiare per essere pragmatici sia sinonimo di ...

L’Amministrazione, i Dirigenti ed il personale tutto hanno predisposto tutte le attenzioni, con riunioni iniziate oltre un mese fa, affinché tutela della salute ed affetto per i propri defunti ...Lui ha dato identità al Napoli, quindi il modulo della squadra mantiene comunque la stessa mentalità, al di là delle caratteristiche. Credo che cambiare per essere pragmatici sia sinonimo di ...