Napoli, la protesta del mondo della cultura: “L’Italia si è dimenticata di noi” (VIDEO E FOTO) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Noi siamo lavoratori come tutti gli altri. L’Italia si è dimenticata di noi” così gli operatori dello spettacolo unitamente al variegato mondo della cultura scendono in piazza a Napoli. Dove in questo momento sono in presidio a piazza del Gesù. Da inizio pandemia in difficoltà. Teatri, cinema e palestre per la danza chiusi. Milioni investiti per sanificazione e adeguamenti strutturali e ora una nuova chiusura. Gli operatori non ci stanno “non siamo una fabbrica” tuonano oggi dal centro storico partenopeo. Un abbandono, quello delle istituzioni agli operatori del settore, che oggi i manifestanti definiscono, ironizzando, “un assenza spettacolare“. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Noi siamo lavoratori come tutti gli altri. L’Italia si èdi noi” così gli operatori dello spettacolo unitamente al variegatoscendono in piazza a. Dove in questo momento sono in presidio a piazza del Gesù. Da inizio pandemia in difficoltà. Teatri, cinema e palestre per la danza chiusi. Milioni investiti per sanificazione e adeguamenti strutturali e ora una nuova chiusura. Gli operatori non ci stanno “non siamo una fabbrica” tuonano oggi dal centro storico partenopeo. Un abbandono, quello delle istituzioni agli operatori del settore, che oggi i manifestanti definiscono, ironizzando, “un assenza spettacolare“. L'articolo ...

