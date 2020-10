(Di venerdì 30 ottobre 2020)- I tifosi dele Rino Gattuso incrociano le dita: Lorenzoha riportato unadopo la gara contro la Real Sociedad, come evidenziato dal ...

cn1926it : #Insigne, l’esito degli esami. Lieve contrattura alla coscia sinistra: i tempi di recupero - sportli26181512 : #Napoli, Insigne respira: lieve contrattura: Incidente meno grave del temuto alla coscia sinistra, ma niente Sassuo… - sportli26181512 : #Napoli, Insigne si ferma: lieve contrattura alla coscia sinistra: Il capitano si era appena messo alle spalle l'in… - sportli26181512 : Napoli, UFFICIALE: contrattura alla coscia sinistra per Insigne: Grande serata quella di ieri per il Napoli, con la… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - L'esito degli esami di Lorenzo #Insigne dopo l'infortunio di ieri sera ? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

NAPOLI - Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso perde uno dei suoi elementi più importanti: Lorenzo Insigne ha riportato una lieve contrattura alla coscia sinistra dopo la gara contro la Real Sociedad, ...Napoli, l’esito ufficiale dell’infortunio di Insigne: per il capitano partenopeo solo una contrattura alla coscia sinistra, come anticipato da Calciomercato.it Tanta paura ma nulla di serio per ...