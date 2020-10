Napoli, Insigne salta il Sassuolo: sabato accertamenti sul suo infortunio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno per un allenamento facoltativo al quale hanno però partecipato tutti i giocatori all’indomani della vittoria di San Sebastian contro la Real Sociedad. Da valutare, però, l’entità dell’infortunio patito da Lorenzo Insigne a metà del primo tempo del match di Europa League: il capitano ha camminato sulle sue gambe e non sembra sofferente, ma salterà il Sassuolo e nella giornata di sabato sarà sottoposto a ulteriori accertamenti. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilsi è ritrovato a Castel Volturno per un allenamento facoltativo al quale hanno però partecipato tutti i giocatori all’indomani della vittoria di San Sebastian contro la Real Sociedad. Da valutare, però, l’entità dell’patito da Lorenzoa metà del primo tempo del match di Europa League: il capitano ha camminato sulle sue gambe e non sembra sofferente, ma salterà ile nella giornata disarà sottoposto a ulteriori

