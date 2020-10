Mourinho: “Bale non è lo stesso di 7 anni fa così come Messi e Cristiano Ronaldo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'allenatore del Tottenham Hotspur Jose Mourinho ha condiviso la sua opinione su Gareth Bale tornato nel suo ex club dopo una lunga permanenza al Real Madrid. Il gallese arrivato in prestito non sta giocando ai livelli della sua prima esperienza anche perchè non è nelle migliori condizioni e il tecnico portoghese respinge le critiche piovute sul calciatore. “Sette anni sono tanti e non si può essere sempre gli stessi di un tempo. Quale calciatore al mondo è lo stesso di sette anni fa? A volte questi sono giocatori completamente diversi. Il Tottenham deve accettarlo. Guarda, ad esempio, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e confrontali con i giocatori che erano sette anni fa. Penso che i cambiamenti stiano avvenendo con la maggior parte dei ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'allenatore del Tottenham Hotspur Joseha condiviso la sua opinione su Gareth Bale tornato nel suo ex club dopo una lunga permanenza al Real Madrid. Il gallese arrivato in prestito non sta giocando ai livelli della sua prima esperienza anche perchè non è nelle migliori condizioni e il tecnico portoghese respinge le critiche piovute sul calciatore. “Settesono tanti e non si può essere sempre gli stessi di un tempo. Quale calciatore al mondo è lodi settefa? A volte questi sono giocatori completamente diversi. Il Tottenham deve accettarlo. Guarda, ad esempio,Ronaldo e Lionele confrontali con i giocatori che erano settefa. Penso che i cambiamenti stiano avvenendo con la maggior parte dei ...

