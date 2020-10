Mourinho: «Avrei cambiato 11 giocatori…» – VIDEO (Di venerdì 30 ottobre 2020) José Mourinho ha parlato dopo la sconfitta contro l’Anversa in Europa League Dopo la sconfitta del Tottenham per 1-0 in Europa League contro l’Anversa, José Mourinho ha parlato in conferenza stampa facendo mea culpa. «Avrei voluto cambiare undici giocatori, non ne ho cambiati cinque a fine primo tempo perché avevo paura di altri 45 minuti senza cambi. La colpa è solo mia, perché faccio la formazione e scelgo i giocatori. A fine primo tempo ho provato a migliorare la situazione, ma non è stato sufficiente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Joséha parlato dopo la sconfitta contro l’Anversa in Europa League Dopo la sconfitta del Tottenham per 1-0 in Europa League contro l’Anversa, Joséha parlato in conferenza stampa facendo mea culpa. «voluto cambiare undici giocatori, non ne ho cambiati cinque a fine primo tempo perché avevo paura di altri 45 minuti senza cambi. La colpa è solo mia, perché faccio la formazione e scelgo i giocatori. A fine primo tempo ho provato a migliorare la situazione, ma non è stato sufficiente». Leggi su Calcionews24.com

ilcirotano : Mourinho furioso: 'Avrei cambiato 11 giocatori...' - - passione_inter : VIDEO - Mourinho: 'Avrei cambiato 11 giocatori...' - - tende2001 : RT @90ordnasselA: Non oso immaginare nel 2010 dopo le prime 3 partite con 3 pareggi ottenuti..vi avrei voluto leggere. Povero Mourinho quan… - S1m0n3_0rs0 : RT @90ordnasselA: Non oso immaginare nel 2010 dopo le prime 3 partite con 3 pareggi ottenuti..vi avrei voluto leggere. Povero Mourinho quan… - Jedrismo_ : RT @90ordnasselA: Non oso immaginare nel 2010 dopo le prime 3 partite con 3 pareggi ottenuti..vi avrei voluto leggere. Povero Mourinho quan… -