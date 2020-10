MotoGP, Andrea Dovizioso sempre più vicino al ruolo di collaudatore in Yamaha nel 2021. Lorenzo licenziato? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Valentino Rossi si era espresso in modo molto favorevole circa la possibilità di un arrivo in Yamaha di Andrea Dovizioso. Non è un mistero che il forlivese, lasciata la Ducati al termine del Mondiale 2020 di MotoGP, sia attualmente senza squadra. Una situazione decisamente strana per un centauro che nelle ultime tre stagioni è stato il “primo degli umani” alle spalle dello spagnolo Marc Marquez in MotoGP. Un Dovizioso che potrebbe tornare a vestire i colori della scuderia di Iwata, dopo la fugace esperienza del 2012, prima di accasarsi a Borgo Panigale nell’anno successivo. Una stagione nel Team Tech3 con il britannico Cal Crutchlow nella quale il “Dovi” ottenne sei terzi posti (Catalogna, Paesi Bassi, Germania, Italia, Indianapolis e ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Valentino Rossi si era espresso in modo molto favorevole circa la possibilità di un arrivo indi. Non è un mistero che il forlivese, lasciata la Ducati al termine del Mondiale 2020 di, sia attualmente senza squadra. Una situazione decisamente strana per un centauro che nelle ultime tre stagioni è stato il “primo degli umani” alle spalle dello spagnolo Marc Marquez in. Unche potrebbe tornare a vestire i colori della scuderia di Iwata, dopo la fugace esperienza del 2012, prima di accasarsi a Borgo Panigale nell’anno successivo. Una stagione nel Team Tech3 con il britannico Cal Crutchlow nella quale il “Dovi” ottenne sei terzi posti (Catalogna, Paesi Bassi, Germania, Italia, Indianapolis e ...

