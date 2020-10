Motocross, GP Trentino 2020: nuova sfida tra Gajser e Cairoli in MXGP. Lo sloveno può chiudere la partita a Pietramurata (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Mondiale 2020 di Motocross è prossimo ai titoli di coda e la classe regina della MXGP sta per eleggere il migliore di tutti. Dopo il trittico di Lommel (Belgio), sarà la volta del tris finale di appuntamenti a Pietramurata (1-4-8 novembre), in Italia, tra i round più caratteristici del campionato iridato. Qui, la presenza del pubblico è calorosa, contribuendo a regalare un’atmosfera particolare. Quest’anno, purtroppo, sarà diverso. La tragedia della pandemia ha costretto gli organizzatori a vivere un evento senza i tifosi e qualcosa mancherà. Tuttavia, il layout della prova del Trentino lascia sempre senza fiato per le difficoltà che richiede. I centauri passeranno dalla sabbia infida del Belgio, all’hard pack italiano e su questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il Mondialediè prossimo ai titoli di coda e la classe regina dellasta per eleggere il migliore di tutti. Dopo il trittico di Lommel (Belgio), sarà la volta del tris finale di appuntamenti a(1-4-8 novembre), in Italia, tra i round più caratteristici del campionato iridato. Qui, la presenza del pubblico è calorosa, contribuendo a regalare un’atmosfera particolare. Quest’anno, purtroppo, sarà diverso. La tragedia della pandemia ha costretto gli organizzatori a vivere un evento senza i tifosi e qualcosa mancherà. Tuttavia, il layout della prova dellascia sempre senza fiato per le difficoltà che richiede. I centauri passeranno dalla sabbia infida del Belgio, all’hard pack italiano e su questo ...

Tre round alla fine del Mondiale MXGP 2020, Tim Gajser ad un passo dal 4° titolo. In Trentino può diventare il pilota più vincente per Honda.

MXGP: Il triplo evento finale a Pietramurata sarà a porte chiuse

Questo fine settimana prenderà il via un nuovo triplo appuntamento Motocross sul suolo italiano. Parliamo dell’MXGP del Trentino, quello di Pietramurata ed infine quello di Garda Trentino. Non così ...

