Morta Jessica Ponzoni 25enne campionessa di pattinaggio

(Di sabato 31 ottobre 2020) Laatleta di Valsamoggia nel bolognese, due volte medaglia di bronzo ai Campionati europei diartistico,, non ce l'ha fatta, èper le gravi ferite riportate in un incidente stradale, avvenuto ieri sulla A22 del Brennero, all'altezza di Rovereto (Trento).aveva vestito la maglia azzurra della Nazionale italiana, vincendo due medaglie di bronzo nei Campionati europei diartistico. Era prossima a diventare allenatrice della Polisportiva Valsamoggia, dopo essere cresciuta nelle fila dellaCrespellano."Una terribile notizia. Il primo pensiero va alla famiglia, alle prese con una perdita così grave", così il presidente della Regione, Stefano ...

La 25enne atleta di Valsamoggia nel bolognese, due volte medaglia di bronzo ai Campionati europei di pattinaggio artistico, Jessica Ponzoni, non ce l'ha fatta, è morta per le gravi ferite riportate in ...