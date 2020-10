Morlupo | il paese che non ha paura dei lupi di M Maggi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) (di Monica) Mentre gli episodi di avvelenamento disi moltiplicano e anche Reinhold Messner, in un’intervista a La Stampa, dice che “iche attaccano bisogna mandarli in Siberia”, c’è unche va controcorrente. A, 9 mila anime in provincia di Roma, ivengono accolti a braccia aperte. Forse perchéha inel Dna, visto che fanno parte del suo nome, forse perché punta su una promozione turistica, fatto sta che da qui parte un appello alla difesa di questo animale simbolo della natura italiana. “Non possiamo perdere un’occasione del genere: il lupo sta rimettendo in equilibrio il sistema ambientale e ci aiuta a riparare i nostri errori”, afferma ...