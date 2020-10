Monza-Scandicci, Serie A1 Femminile 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Saugella Monza ospita la Savino Del Bene Scandicci: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo della nona giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021. Scandicci rientra dal turno di riposo scendendo sul difficile campo di Monza, reduce dalla vittoria al tie-break contro Bergamo. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Saugellaospita la Savino Del Bene: eccoe come vedere intv el’anticipo della nona giornata di andellaA1rientra dal turno di riposo scendendo sul difficile campo di, reduce dalla vittoria al tie-break contro Bergamo. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport + HD, oltre che insu RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi ...

