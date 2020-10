MONSIGNOR VIGANO’ A TRUMP | NWO | BERGOGLIO | GREAT RESET E CONTE | UNA LETTERA’ CHE CAMBIERA’ LE CONVINZIONI E LE COSCIENZE DI MOLTI

Leggi su databaseitalia

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Domenica 25 Ottobre 2020Viganò scrive un’altra lettera aperta al Presidenteancora più esplicita rispetto a quelle precedentemente inviate e pubblicate nei mesi scorsi.Una lettera storica e di importanza planetaria perché conferma e amplia il discorso che molte persone ormai “sveglie” affermano già da tempo.Ma vediamo quali sono i punti salienti di ciò che scrive in questa lettera il Nunzio Apostolico al Presidente degli USA, apparsa sul sito 8Kun dove vengono inviati i messaggi a tutti i digital soldiers del Mondo : “Signor Presidente, in queste ore il Destino del Mondo Intero è minacciato da una Cospirazione Globale contro Dio e l’Umanità. Le scrivo come Arcivescovo, come un Successore degli Apostoli, come ex Nunzio Apostolica negli Stati Uniti di ...